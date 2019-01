(ANSA) – PARIGI, 28 GEN – Il leader ferito dei gilet gialli, Jerome Rodrigues, invita i militanti a restare calmi. In un video pubblicato su Facebook da una stanza d’ospedale, il 40enne chiede a tutta “la famiglia” delle casacche gialle di non abbandonare la lotta. “Non molliamo, non ci innervosiamo, restiamo calmi, siamo qui per rivendicare, per manifestare. Il nostro messaggio passerà solo se restiamo in pace. Conto su di voi ragazzi, siate numerosi in strada, sabato prossimo, ma siate passivi, non spaccate nulla (…) perché questo danneggerebbe la nostra battaglia e il nostro messaggio”. Durante l’undicesimo atto della mobilitazione, sabato scorso alla Bastiglia, Rodrigues – che si accontentava di filmare la piazza – è rimasto gravemente colpito a un occhio. Lui ha accusato di essere stato “deliberatamente” preso di mira prima da un flash-ball, i proiettili di gomma che dovrebbero essere usati soltanto in casi di estremo pericolo dalla polizia, poi dallo scoppio di una granata assordante.