(ANSA) – ROMA, 28 GEN – Rieccolo, Leonardo Jardim. L’allenatore portoghese riprende il mano il Monaco dopo l’esonero di Thierry Henry, che non è riuscito a venire a capo della crisi di gioco e di risultati della squadra monegasca. “Non mi piace dire di no alle persone che mi hanno aiutato – le parole di Jardim, in conferenza stampa -. Cinque anni addietro, quando venni qui dallo Sporting Lisbona, la dirigenza di questo club mi dimostrò grande fiducia nelle mie capacità. Non ci ho pensato nemmeno un attimo e ho detto si. Sono qui per aiutare la squadra a tirarsi fuori da questa brutta situazione”. Il Monaco è attualmente al penultimo posto nella classifica della Ligue 1, con 15 punti, davanti solo al Guincamp che di punti ne ha 14. Il terz’ultimo posto, occupato da Caen e Amiens, dista 3 lunghezze. Nell’ultimo turno, la squadra del Principato è stata sconfitta in trasferta per 2-0 dal Digione. Il Monaco, nel corso dell’attuale campionato, ha collezionato 3 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte, con 19 gol fatti e 38 subiti.