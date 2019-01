(ANSA) – ROMA, 28 GEN – Olivier Giroud, dopo l’arrivo di Gonzalo Higuain nel Chelsea, si sente in esubero e comincia a lanciare battute, intravedendo la possibilità di una riduzione del proprio impiego da parte di Maurizio Sarri. In un’intervista l’attaccante francese, secondo quanto riporta il giornale spagnolo ‘Mundo Deportivo’, non esclude a priori la possibilità di un ritorno futuro in Francia, dopo essere stato accostato sia al Marsiglia – che ha da poco ingaggiato Mario Balotelli – sia al Lione. “Stiamo parlando di due grandi club – ha detto Giroud -, io non ho mai escluso l’ipotesi di poter tornare in Francia. Tempo fa dissi che la mia priorità era la Premier League, comunque vedremo”, ha spiegato l’attaccante campione del mondo in Russia con la maglia della Francia. Chiara l’allusione all’arrivo di Higuain che potrebbe spingerlo lontano da Stamford Bridge.