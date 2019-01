(ANSA) – ROMA, 28 GEN – Alvaro Morata è ufficialmente un calciatore dell’Atletico Madrid. L’attaccante spagnolo arriva alla corte di Diego Simeone dal Chelsea, dove da tempo non riusciva più a trovare spazio. Morata torna a Madrid, sponda ‘Colchonero’, in prestito per 18 mesi: il diritto di riscatto del club spagnolo è fissato sui 50 milioni. In Premier, Morata ha collezionato 47 presenze condite da 16 gol. La notizia dell’ufficializzazione del suo ingaggio è stata pubblicata sul sito dell’Atletico Madrid.