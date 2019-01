(ANSA) – ROMA, 28 GEN – L’arrivo di Alvaro Morata dal Chelsea non allontana automaticamente Nikola Kalinic dall’Atletico Madrid. Secondo il giornale As non è detto che il centravanti croato, ex di Fiorentina e Milan, lasci al 100 per cento la capitale spagnola per cercare fortuna altrove. Kalinic, a quanto sembra, gode della stima di Diego Simeone che, in più d’una circostanza, ha elogiato il suo atteggiamento e le sue (scarse) apparizioni con la maglia della squadra biancorossa. Assai probabile, dunque, che, malgrado l’arrivo di Morata, Kalinic resti con i ‘Colchoneros’, che sono impegnati su più fronti.