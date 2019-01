(ANSA) – BERGAMO, 28 GEN – Gremita oggi pomeriggio la chiesa parrocchiale di Gorlago (Bergamo) per l’ultimo saluto a Stefania Crotti, l’impiegata e mamma di 42 anni uccisa giovedì 17 gennaio da Chiara Alessandri, l’ex amante del marito, e poi ritrovata morta carbonizzata in un campo a Erbusco, nel bresciano. Oggi la comunità si è stretta attorno al marito Stefano Del Bello, alla loro bimba di 7 anni e alla famiglia. Già nella giornata di ieri, quando il feretro di Stefania Crotti è arrivato da Brescia, molte persone avevano raggiunto la chiesetta di San Rocco, dov’era stata allestita la camera ardente, per rivolgere una preghiera. Il Comune ha proclamato per oggi il lutto cittadino, con un minuto di silenzio negli uffici pubblici nel momento in cui è iniziata la cerimonia funebre.