(ANSA) – GERUSALEMME, 28 GEN – “Lo apprendo adesso che lo avrebbe detto oggi. Non ne ha parlato con me”. Così il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi ha risposto ad una domanda sull’annuncio della Difesa di aver avviato una pianificazione per il ritiro del contingente italiano in Afghanistan entro l’anno. “Non appena torno a Roma – ha aggiunto il titolare della Farnesina in visita a Gerusalemme – o non appena dovessi sentire il ministro Trenta, ne riparleremo”.(ANSA).