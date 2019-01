(ANSA) – ROVIGO, 28 GEN – “Sarebbe bello spiegare ai ragazzi delle medie che le foibe le hanno inventate i fascisti, sia come sistema per far sparire i partigiani jugoslavi, che come invenzione storica. Tipo la vergognosa fandonia della foiba di Bassovizza”. E’ la risposta, nell’ambito di una discussione sulle foibe, partita ieri dal profilo Facebook dell’Anpi di Rovigo, che ha destato forti polemiche e accuse di negazionismo all’Associazione dei Partigiani. “Io il post l’ho visto, ieri, non so se c’è ancora – dice all’ANSA la presidente provinciale dell’Anpi, Antonella Toffanello – e non sappiamo chi l’abbia scritto, ma ne prendiamo le distanze. Non rappresenta il nostro pensiero”.