(ANSA) – IL CAIRO, 28 GEN – “Ho ribadito al presidente Sisi la volontà della Francia di accompagnare la riuscita delle sue riforme e, per sostenerle, di mobilitare finanziamenti: in particolare, nei prossimi quattro anni, sarà concesso un miliardo di nuovo finanziamento” attraverso “l’Agenzia di sviluppo francese”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in una conferenza stampa congiunta con il capo egiziano Abdel Fattah Al Sisi al Cairo.