(ANSA) – ROMA, 28 GEN – La ‘saga’ dei topi a Roma si arricchisce di un nuovo capitolo, condito da polemiche. Dopo i roditori morti trovati pochi giorni fa in un cinema del centro e dopo l’allarme del municipio del centro storico sulla “colonie” vicino la metro Cipro-Musei Vaticani, arriva un altro sos, questa volta dall’interno di Palazzo Senatorio. “Le pantegane ci fanno compagnia mentre facciamo i conti…alcuni uffici” capitolini “sono insani”, sostiene la presidente dell’Organismo comunale di revisione economica e finanziaria (Oref) Federica Tiezzi. “Il servizio di derattizzazione è regolarmente garantito”, precisa il Campidoglio ricordando la nuova gara in arrivo. Le parole di Tiezzi, però, generano irritazione nel Movimento 5 Stelle alla guida del Campidoglio, che non risparmia affondi: “A pochi giorni dalla scadenza del suo incarico, Tiezzi Si erge ora capo ufficio igiene del Campidoglio, spifferando ai quattro venti sui giornali notizie di roditori fantasma”, tuona il presidente della commissione Ambiente Daniele Diaco.