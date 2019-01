CARACAS – I Cardenales de Lara rompono il digiuno: diciotto anni dopo sono di nuovo campioni della Liga Venezolana de Baseball Profesional (LVBP). Uno scudetto che negli ultimi due anni gli era sfuggito nel 2016-2017 contro le Águilas del Zulia (4-1) e nel 2017-2018 contro i Caribes de Anzoátegui (4-2). Ma in questa stagione i Cardenales avevano diversi motivi per cercare di vincere il trofeo: il campionato si giocava in onore di Domingo Carrasquel (manager del primo scudetto), la Serie del Caribe si doveva giocare nel loro nido e poi va aggiunta la dedica ai compagni José “El hacha” Castillo e Luis Valbuena, scomparsi tragicamente nel mese di dicembre.

Nella finale contro i Leones non c’è stata storia, i Cardenales con un’offensiva di 71 hit e 40 compagni mandati a punti contro i 39 hit dei capitolini ed il magro bottino di 14 runs segnate.

“Sono contento ed orgoglioso per tutto quello che hanno fatto i miei ragazzi. Questo titolo è loro per tutto lo sforzo físico e mentale che hanno fatto per portare a casa la coppa” – ha dichiarato in conferenza stampa a fine gara José Moreno, manager dei Cardenales, aggiungendo – “Nelle ultime stagioni sempre ci vedevamo come campioni, ma per esserlo bisognava scendere in campo e dimostrarlo. Quest’anno ci siamo riusciti”.

Per la squadra barquisimetana é un titolo meritato. Hanno dominato la stagione dall’inizio alla fine, l’unico momento di flessione é stato nel momento del tragico incidente di Valbuena e Castillo, momento no che fu approfittato dai Navegentes per impossessarsi della vetta della classifica della regular season. Ma, appena si sono ripresi, non c’è stata storia con un ottimo lavoro sia a livello difensivo che ofensivo.

Nei playoff si sono sbarazzati prima dei Bravos de Margarita e poi dei Navegantes del Magallanes. Per mettere definitivamente le mani sul trofeo hanno domato i Leones.

“Davvero non ho parole per descrivere questo titolo, era da un bel po’ che cercavamo di farlo. Grazie a Dio ci siamo riusciti e adesso siamo qui a festeggiare”.

Durante i festeggiamenti per la vittoria del quinto titolo della LVBP é arrivata la doccia fredda per tifosi, peloteros e dirigenti dei Cardenales. Ieri, intorno alle 19:00, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) ha emesso un comunicato dove annunciava che in maniera irrevocabile che “Barquisimeto non sarà più sede della Serie del Caribe”. Nello stesso comunicato la CBPC informava che il torneo si disputerà tra il 4 e 9 febbraio in una sede ancora de decidere.

(di Fioravante De Simone)