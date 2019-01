(ANSA) – ROMA, 28 GEN – Trasferta vincente per il Genoa che ha chiuso la 21/a giornata della Serie A andando a vincere sul campo dell’Empoli. Al 18′ di un primo tempo molto equilibrato ha aperto le marcature del Genoa Kouamé, bravo a sfruttare un lungo lancio di Criscito e la contemporanea distrazione difensiva di Vaseli. Grazie al vantaggio, nella ripresa Prandelli punta sul contropiede, ma nel momento in cui sembra in maggiore difficoltà l’Empoli pareggia con Di Lorenzo. Per il difensore seconda rete consecutiva in A. Ma il Genoa in pochi minuti, tra il 25′ ed il 28′, si riprende la vittoria: prima Lazovic firma il 2-1, poi serve ad Antonio Sanabria la palla da spingere in rete di testa per il 3-1. Gol che rende indimenticabile l’esordio dell’attaccante paraguaiano arrivato in prestito dal Betis per sostituire Piatek.