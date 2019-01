CARACAS – Nei primi 90 minuti del Torneo Apertura non ci sono stati colpi di scena, vincono Caracas, Deportivo Táchira, Mineros, Monagas e Zamora.

Vittoria in rimonta per il Monagas che batte per 2-3 il Deportivo La Guaira sul campo dello stadio Olímpico. Padroni di casa in vantaggio una zuccata di Jean Reyes (35’), poi con tre rigori i “guerreros de Guarapiche” ribaltano la situazione. A trasformare i tiri dal dischetto ci hanno pensato Yanowsky Reyes (45’ e 87’) e Jesús “patoncito” González (80’). Il colombiano Luis Carlos Cabezas ha dimezzato lo svantaggio all’89esimo.

Alle falde dell’Ávila la nostra collettività é stata rappresentata da: Sandro Notaroberto e Francisco La Mantía con la maglia del Deportivo La Guaira, mentre con il Monagas c’era Rafael Castellín che é il vice allenatore di José Manuel Rey.

A Puerto Ordaz, il Mineros travolge per 0-5 la matricola Lala Fútbol Club. i gol sono stati griffati da José Luis Granados (14’), Miguel Camargo (36’), Charlis Ortíz (45 + 1’), Wilson Cuero (78’) e Richard Blanco (90+1’).

I neroazzurri, non segnavano cinque reti in una gara valevole per la Primera División dal 24 aprile 2016, allora superarono 5-2 il Llaneros.

Sul campo dell’Hermanos Ghersi di Maracay, l’Aragua vince 2-1 contro l’Accademia Puerto Cabello con un gol da cineteca dell’italo-venezuelano Rafael Arace.

Nella giornata di domenica, il Metropolitanos é stato battuto per 1-2 nel clásico con l’Estudiantes de Caracas. Viola subito in vantaggio con Irwin Antón dopo appena tre giri di lancette, poi c’è il ribaltone degli accademici con Franko Díaz (44’) ed Ebby Pérez (56’). Nella sfida la nostra l’italianità é stata rappresentata da Christian Larotonda che ha disputato l’intera partita.

Il Caracas ha espugnato lo stadio Metropolitano battendo per 0-1 il Deportivo Lara grazie ad una rete del colombiano Jesus Arrieta (60’).

I campioni in carica, lo Zamora, ha battuto per 4-1 lo Zulia. Le reti bianconere sono state segnate da Mayker González (18’ su calcio di rigore), Kevin De La Hoz (50’), Ángel Osorio (64’), e Gustavo Rojas (90+2’). Il gol della bandiera dei neroazzurri é stato segnato Gabriel Benítez (83’).

A San Cristóbal, grazie ad una doppietta di Lucas Gómez (50’ e 56’) il Deportivo Táchira vince per 2-1 contro il Trujillanos. Il gol dei guerreros de la montaña é stato segnato da Javier Jaramillo (89’).

Il match Carabobo-Atlético Venezuela, in programa sul netro del Rafael Calles Pinto de Guanare. é stato rinviato per problema di logística della squadra ospite.

Hanno completato il programma della prima giornata del Torneo Apertura: Llaneros-Estudiantes de Mérida 0-0, Portuguesa-Deportivo Anzoátegui 2-1.

(di Fioravante De Simone)