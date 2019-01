(ANSA) – MILANO, 28 GEN – “A cena abbiamo fatto il punto, cose normale. Perisic? Difficile trattenere giocatori che non vogliono restare, ma nessuna offerta è arrivata, non esistono i presupposti alla cessione. Succede anche ad altre squadre di avere giocatori scontenti, io sono stato fautore di un mercato ristretto, con il fatto che dura fino al 31 c’è la voglia di tanti giocatori di andare via”. Così l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, al termine della cena dirigenziale in centro a Milano. Assieme a lui c’erano il presidente Steven Zhang, il ds Piero Ausilio, l’ad Alessandro Antonello, il dg Giovanni Gardini ed il tecnico Luciano Spalletti.