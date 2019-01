REGGIO CALABRIA. – Una serata piena di emozioni quella vissuta domenica al Teatro Comunale “F. Cilea” di Reggio Calabria per ricordare Mino Reitano, tra i più apprezzati interpreti della musica melodica italiana. L’evento organizzato dal fratello Gegè Reitano è ogni anno molto atteso e in questo 2019 ha assunto particolare significato in occasione del decimo anniversario della scomparsa del cantautore.

A celebrare Mino Reitano tanti artisti molti dei quali hanno fatto la storia di questa iniziativa e poi il ricordo in video o in audio di alcuni notissimi personaggi come Gianni Morandi, Carlo Conti, Ezio Greggio e Marcello Fonte.

La serata evento è stata presentata dal nostro corrispondente dall’Italia Emilio Buttaro che si è avvalso della collaborazione di Raffella Giuliani volto noto delle reti Mediaset soprattutto negli anni ’80 e ’90. A distanza di dieci anni il cantautore calabrese è sempre ricordato con grande affetto dal pubblico italiano e non solo, per le sue qualità artistiche ma anche per quelle umane.

Mino Reitano ha venduto più di 30 milioni di dischi in una carriera straordinaria che lo ha visto assoluto protagonista nella musica ma anche nella scrittura, nel cinema e in tv. Durante il 10° Memorial Mino Reitano, l’altro fratello maggiore Antonio ha presentato il suo cd dal titolo “Una musica da sogno”, raccolta di 20 brani strumentali.