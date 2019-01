(ANSA) – CARACAS, 29 GEN – Il governo messicano ha contestato una mappa mostrata alla Casa Bianca in cui il Paese figura tra i Paesi che sostengono il presidente eletto del Venezuela Nicola Maduro. Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, John Bolton, ieri ha mostrato una mappa durante una conferenza stampa con segnati in rosso i Paesi che sostenevano Maduro e in blu quelli favorevoli al presidente del parlamento Juan Guaidò, autoproclamatosi presidente. L’ ambasciatrice del Messico negli Stati Uniti Martha Barcena ha detto ai giornalisti a Washington che il suo governo non ha preso posizione sulla crisi venezuelana: “Noi non siamo contro gli Stati Uniti a proposito della posizione da assumere sul Venezuela. Non stiamo fiancheggiando Maduro. Non stiamo fiancheggiando Guaidò. Pensiamo che si possa trovare una terza via per una soluzione pacifica.