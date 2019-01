(ANSA) – CARACAS, 29 GEN – Il presidente del Venezuela Nicolás Maduro ha assicurato ieri sera a Caracas che “prenderà tutte le misure legali, tecniche e commerciali per difendere gli interessi” del suo Paese negli Stati Uniti, dopo l’annuncio da parte del Dipartimento di Stato di sanzioni, definite “illegali, criminali”, contro l’impresa venezuelana Pdvsa e la sua principale filiale di raffinazione Citgo, che opera in territorio statunitense”. “Attento Venezuela! – ha ancora detto Maduro in un intervento televisivo – gli Stati Uniti hanno deciso di intraprendere il cammino di rubare l’impresa Citgo e si tratta di un cammino illegale”. Questo dimostra, ha concluso, che “l’obiettivo statunitense è di “portarci via le ricchezze”.