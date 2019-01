(ANSA) – NEW YORK, 29 GEN – Un’ondata di gelo è attesa nel Midwest degli Stati Uniti, con temperature che scenderanno fino a meno 20-30 gradi. E Donald Trump ironizza sul cambiamento climatico: ”nel bellissimo Midwest, le temperature percepite raggiungeranno i meno 51 gradi, le più fredde di sempre. Non si può resistere all’aperto neanche per qualche minuto. Cosa sta accadendo con il Global Warming? Torna presto, abbiamo bisogno di te” twitta Trump riferendosi al riscaldamento globale. Il tweet del presidente contiene anche un refuso. Invece di Global Warming, Trump si lascia sfuggire ‘Global Waming’.