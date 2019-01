(ANSA) – ROMA, 29 GEN – Solo 5 partite nel turno di questa notte in Nba, ma tante indicazioni sull’andamento del torneo. La prima è che i Warriors, peraltro campioni in carica, hanno definitivamente cancellato l’inizio di stagione in tono minore, e ormai dominano a ogni livello. Stanotte hanno strapazzato in trasferta con un pesante 132-100 gli Indiana Pacers, infilando l’11 vittoria consecutiva e la decima sempre consecutiva in trasferta. I Warriors, privi di Victor Oladipo, fresco di intervento chirurgico al tendine, giocano una grande partita e mandano un segnale di forza alle concorrenti. Una delle più titolate fra queste, cioè Denver, mantiene il passo dei campioni: seppur di misura infatti i Nuggets sono andati a vincere in casa dei Grizzlies per 95-92. I Celtics approfittano del ko di Indiana e battendo i Nets per 112-104 fanno un altro passo avanti in classifica. Male invece i Clippers di Danilo Gallinari battuti da Atlanta 123-118 e scivolati all’ultimo posto buono per i playoff, insidiati dai Lakers di Lebron James. (ANSA).