(ANSA) – PARIGI, 29 GEN – L’ex centrocampista della Roma, Leandro Paredes, ha firmato fino al 23 giugno 2023 con il Paris Saint-Germain. Ne ha dato notizia l’ufficio stampa del club parigino. Paredes, 25 anni, argentino formato nel Boca Juniors ha giocato 54 partite con la Roma nelle stagioni 2014-2015 e 2016-2017, per poi trasferirsi allo Zenit di San Pietroburgo. Con i primi in classifica del campionato russo, Paredes ha giocato 61 partite totalizzando 10 gol e 15 assist. Nove partite e un gol con la nazionale argentina, Paredes indosserà con il PSG la maglia numero 8 che per anni è stata indossata da Thiago Motta.