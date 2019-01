(ANSA) – TORINO, 29 GEN – “Pjanic e Khedira sono a disposizione, Mandzukic valuto oggi, ma sta bene. Cuadrado, Bonucci e Barzagli invece sono out”. Questo il bilancio degli infortunati tracciato da Allegri alla vigilia della sfida di Coppa Italia con l’Atalanta: “Dietro giocheranno Chiellini e Rugani, rientra Cancelo, mentre a sinistra sono in ballottaggio Spinazzola e Alex Sandro – ha spiegato l’allenatore bianconero -. Da metà in avanti, invece, non so ancora. Devo considerare che potrebbero esserci i tempi supplementari, inoltre sabato abbiamo un’altra partita di campionato. Diciamo che Matuidi tra tutti i centrocampisti potrebbe giocare”.