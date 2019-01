(ANSA) – ROMA, 29 GEN – Continuano i trasferimenti dei migranti dal Cara di Castelnuovo di Porto, che chiuderà definitivamente entro dopodomani. Dopo il trasferimento di 305 persone la scorsa settimana, i restanti 222 ospiti nelle prossime ore verranno portati – secondo le disposizioni della Prefettura – in vari centri e Sprar del Lazio. Di questi, un centinaio saranno ospitati in diversi centri di accoglienza a Roma e il restante in vari Comuni della provincia di Roma e di tutta la regione, compreso il Centro Mondo Migliore a Rocca di Papa, lo stesso che ospitò per alcune settimane i migranti soccorsi dalla nave Diciotti. In quest’ultimo ne saranno trasferiti sessantuno.