(ANSA) – ROMA, 29 GEN – Complice la comunanza del main sponsor malese Petronas, in occasione della presentazione a Kuala Lumpur il team Yamaha SRT ha invitato Lewis Hamilton a provare la moto che parteciperà al mondiale 2019 della classe MotoGp con i piloti Franco Morbidelli e Fabio Quartararo. Il britannico della Mercedes, cinque volte campione iridato di Formula 1, ha più volte manifestato la sua passione per le due ruote e lo scorso dicembre ha girato a Jerez de la Frontera, in sella ad una Yamaha R1, sotto la guida di due piloti esperti come i fratelli Alex e Sam Lowes. Ha anche espresso il desiderio di fare visita al ranch di Valentino Rossi, dove si trova l’ormai famoso circuito sterrato. “Se Lewis vuole provare la mia moto, allora io voglio provare la sua F1”, ha scherzato Morbidelli. E Quartararo ha aggiunto: “Nessun problema. Piacerebbe anche a me vedere Hamilton in MotoGp”.