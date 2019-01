(ANSA) – FIRENZE, 29 GEN – “La vittoria di domenica contro il Chievo ha accresciuto la nostra autostima e la fiducia nei nostri mezzi, siamo pronti per una partita importante come quella di domani contro la Roma, teniamo tanto alla Coppa Italia, ben sapendo che servirà una grande prova contro un grande avversario”. Così Stefano Pioli alla vigilia della sfida con i giallorossi che mette in palio la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Fiorentina-Roma sarà anche la sfida tra due dei migliori talenti del calcio italiano, Chiesa da una parte e Zaniolo dall’altra. “Federico sta sempre più maturando ma può crescere ancora tanto, è sereno, equilibrato, determinato. Il suo futuro? Adesso per lui, per me e per tutti conta solo il presente – ha risposto il tecnico viola – Lasci perdere le voci, e comunque lui sa gestirsi bene. Quanto a Zaniolo, già in campionato nella gara al Franchi mi impressionò davvero, è uno dei prospetti più interessanti”.