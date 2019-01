(ANSA) – FIUMICINO, 29 GEN – Da oggi, anche all’aeroporto di Fiumicino, è scattato ufficialmente il conto alla rovescia per il calcio d’inizio degli Europei 2020, la cui partita inaugurale si svolgerà a Roma. La società di gestione insieme alla Figc terrà aggiornati i passeggeri dello scalo romano per l’inizio del primo match. Tre installazioni al led, posizionate ai Terminal 1 e 3 e alla riconsegna bagagli, segnano meno 500 giorni all’avvio di Uefa Euro 2020, il primo campionato europeo itinerante di calcio, ideato per celebrare i 60 anni della manifestazione, che si aprirà il 12 giugno 2020 a Roma per concludersi a Londra un mese dopo. Il percorso di avvicinamento sarà visibile attraverso analoghe istallazioni posizionate anche a Roma, in luoghi come la Stazione Termini e lo Stadio Olimpico, così come nelle altre 11 città europee sedi di gara.