(ANSA) – AOSTA, 29 GEN – Il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, sarà giovedì ad Aosta in occasione della 1019/a Fiera di Sant’Orso. Sarà ricevuto dal Presidente della Regione Valle d’Aosta, Antonio Fosson, e dal Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini, che lo guideranno tra i banchi della fiera “alla scoperta dell’artigianato di tradizione e dei prodotti del territorio valdostano”. E’ previsto un momento ufficiale con i rappresentanti del Governo regionale “per affrontare alcune delle tematiche europee di particolare interesse per la Valle d’Aosta, a cominciare dalle opportunità offerte dalla futura programmazione dei fondi strutturali” arrivando “al sostegno pubblico degli impianti a fune alla luce delle normative in materia di aiuti di Stato e del riconoscimento delle attività professionali della montagna, accanto al tema della tutela delle produzioni agroalimentari di qualità”. Tra i focus anche la possibilità per la Valle d’Aosta di eleggere un proprio rappresentante nel Parlamento europeo. (ANSA).