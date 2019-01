(ANSA) – SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 29 GEN – “Quella del 16 maggio sarà la tappa più a sud. Purtroppo quest’anno, partendo da Bologna, gli organizzatori non sono riusciti a scendere più di così. Però penso che per San Giovanni Rotondo sarà una bella soddisfazione”. Così Davide Cassani, ct della Nazionale italiana maschile di ciclismo su strada, partecipando stamattina alla presentazione della 6/a tappa del 102/o Giro d’Italia. La carovana rosa arriverà in Puglia il 16 maggio. La sesta tappa partirà da Cassino e, dopo 233 km, attraversando l’Appennino centromeridionale, arriverà a San Giovanni Rotondo. La tappa, tra le più lunghe dell’edizione 2019, toccherà Isernia, Bojano, Campobasso, Lucera, Foggia, fino alla salita finale di Coppa Casarinelle, attraverso Rignano Garganico per raggiungere San Giovanni Rotondo. “Sarà uno degli arrivi più difficili di questo Giro – ha precisato Cassani – anche se non è un arrivo impossibile. I corridori potrebbero incontrare diverse incognite”.