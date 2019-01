(ANSA) – WASHINGTON, 29 GEN – L’ex senatore repubblicano Jeff Flake ha auspicato che qualche esponente del Grand Old Party sfidi Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca del 2020 ma ha assicurato che non sarà lui, in una intervista alla Cbs. Flake è stato uno dei repubblicani più apertamente critici verso il tycoon. Uno degli interrogativi che aleggia sulla corsa di Trump è se dovrà affrontare qualche rivale nelle primarie, uno scenario che il suo entourage vorrebbe evitare.