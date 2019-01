(ANSA) – ROMA, 29 GEN – A meno di due mesi dal via ufficiale alla stagione 2019 di Formula 1 scatta la rivolta da parte degli organizzatori dei Gp storici del Circus contro i proprietari americani del grande business della regina della velocità, Liberty media. A far andare su tutte le furie la Fopa (l’associazione degli organizzatori legati ai Gran Premi di Formula 1) – spiega autosport.com – è in particolare la scelta da parte di Chase Carey e compagni di far correre la F1 a Miami praticamente gratis. In una riunione a Londra con 16 rappresentanti su 21 del totale dei Gp, Liberty media è stata criticata per la perdita di contenuti gratis per i fan (inclusi i GP trasmessi in chiaro), la mancanza di chiarezza sulle nuove iniziative di business, la contrarietà al meccanismo per il quale l’introduzione di nuove corse avviene a scapito di quelle già in calendario. Il 2019 vedrà scadere i contratti di diversi circuiti che hanno fatto la storia della F1 come Silverstone, Barcellona, Monza, Hockenheim e Città del Messico.