(ANSA) – ROMA, 29 GEN – In Spagna sono ormai sicuri: fra l’Arsenal e Denis Suarez è stato trovato l’accordo. Il centrocampista del Barcellona, che da diverso tempo non rientra più nei piani dell’allenatore Ernesto Valverde, giocherà a Londra. Il trasferimento dovrebbe avvenire con la formula del prestito oneroso fino al termine della stagione. Pur di ottenere il via libera verso la Premier League, Suarez ha dovuto prolungare il proprio accordo contrattuale con il club blaugrana che adesso scadrà nel 2021.