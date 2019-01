CARACAS – In conferenza stampa, Juan Francisco Puello, comissario della Confederación de Beisbol Profesional del Caribe, ha annunciato che la nuova sede della Serie del Caribe 2019 sarà lo stadio Nacional Rod Carew di città del Panamá. Il recinto sportivo centroamericano prende il posto dell’Antonio Herrera Gutiérrez di Barquisimeto.

L’evento si dovrebbe svolgere tra il 4 e 10 febbraio, possibilmente fino all’11 se si disputerà con sei squadre. Sul diamante dell’Estadio Nacional de Panamá ci saranno Estrellas Orientales (República Dominicana); Cangrejeros de Santurce (Porto Rico); Leñadores de Las Tunas (Cuba); Cardenales de Lara (Venezuela); Charros de Jalisco o Yaquis de Obregón (la finale del campionato messicano é ancora in corso) e Toros de Herrera (in rappresentanza del paese ospite).

Il calendario e il format dell’edizione 2019 é ancora in fase di studio, la decisione verrà presa tra oggi e domani. “Abbiamo preparato un calendario con cinque e sei squadre, saremo pronti per qualsiasi decisione sia presa” – ha dichiarato nel comunicato stampa Puello, aggiungendo – “Da quando abbiamo preso la decisione di assegnare la Serie del Caribe alla città di Barquisimeto sapevamo che la città era idónea per ospitare l’evento, ma allo stesso tempo avevamo cercato sedi alterne in caso di problema. Oggi, si é presentato un inconveniente e sono stati tanti i paesi che si sono offerti per ospitare la Serie del Caribe. Noi abbiamo scelto Panama perché ci offre tante opzioni”.

Va ricordato che pochi mesi fa, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe aveva annunciato che nell’edizione 2020 della Serie del Caribe ci sarebbero state alcune modifiche. Oltre a Cuba, Messico, Porto Rico, Republica Dominicana e Venezuela il prestigioso torneo di baseball avrà tre nuovi invitati: Colombia, Nicaragua e Panamá.

“La Serie del Caribe é un torneo che con il passare degli anni ha acquistato prestigio. Per questo motivo sono stati aggiunti nuovi paesi”.

Per capire come andrà a finire la storia di questa edizione della Serie del Caribe bisognerà stare attenti ai prossimi comunicati stampa della Confederación de Beisbol Profesional del Caribe.

(di Fioravante De Simone)