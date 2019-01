(ANSA) – ROMA, 29 GEN – Dalla prima figurina con la maglia del Lecco nella stagione 67′-68′ a quella dell’anno dello scudetto con la Lazio e poi Novara, Ascoli, Monza. La Panini negli studi di Tv2000 durante ‘Sport 2000’, il programma sportivo di Tv2000 condotto da Giampiero Spirito, consegna al figlio di Felice Pulici undici figurine rappresentanti tutta la carriera calcistica professionistica del portiere italiano. Le figurine in formato gigante sono state regalate dal direttore della Panini Italia, Antonio Allegra al figlio Gabriele Pulici. “Felice Pulici – ha ricordato Allegra – era una persona speciale. Aveva una profondità e una ricchezza umana importante. Quando i protagonisti sono contenti di diventare una figurina per noi è assolutamente fantastico. Le figurine Panini esistono dal 1961, questo anno siamo alla 58° edizione”. “Mio padre – ha commentato Gabriele Pulici – ha avuto la fortuna e la capacità di aver raggiunto il miglior risultato sportivo in tutte le squadre dove lui ha giocato”.