(ANSA) – AOSTA, 29 GEN – Il gip di Aosta Giuseppe Colazingari ha convalidato il fermo di Philippe Michel, francese di 64 anni, il pilota e istruttore di volo sopravvissuto al disastro aereo del Rutor di venerdì scorso, dove sono morte sette persone nello scontro tra un aereo da turismo partito dalla Francia e un elicottero dell’eliski. Il giudice ha inoltre disposto il mantenimento della custodia in ospedale fino a quando le sue condizioni non miglioreranno. “Domani mattina faremo ricorso al tribunale del Riesame”, annuncia il suo avvocato, Jacques Fosson. Michel è indagato per disastro aereo colposo aggravato e omicidio colposo plurimo aggravato ed è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Parini di Aosta. (ANSA).