CARACAS – Oggi, alle 19:30, nello stadio Inca Garcilaso de la Vega il Deportivo La Guaira andrà a caccia della storica qualificazione alla seconda fase dei playoff della Coppa Libertadores. All’andata é finita 1-0 in favore degli arancioni grazie ad un gol di Juan Carlos Azócar hanno messo ko il Real Garcilaso.

Questa será, i ragazzi di Daniel Farías non solo dovranno fare i conti con un rivale ostico come il Real ma anche con le condizioni atmosferiche, lo stadio di Cusco é a 3.400 metri sul livello del mare. Nella sua rocaforte, in competizioni Conmebol, la formazione inca ha uno score di 2 vittorie e 3 sconfitte, in quattro gare la sua porta é rimasta inviolata.

In Perù, il campionato non é ancora iniziato, per questo motivo l’ultima gara disputata é stata quella di Caracas contro la formazione venezuelana. Mentre il Deportivo La Guaira é sceso in campo sabato, per la prima giornata del Torneo Apertura ed é stato battuto in casa per 2-3 dal Monagas.

Per superare il turno, la formazione arancione dovrà vincere, pareggiare con qualsiasi risultato e perdere con un gol di scarto. Se il Real Garcilaso vincerà 1-0, per decidere la squadra qualificata si dovrà ricorrere ai calci di rigore.

Tra i protagonisti in campo ci saranno gli italo-venezuelani Francisco La Mantía e Vicente Suanno.

La vincente di questa sfida se la vedrà nella seconda fase dei playoff con i colombiani dell’Atlético Nacional. Per il match di stasera, la Conmebol ha designato l’arbitro argentino Mario Vigliano.

Probabili formazioni

Real Garcilaso: Christian Ortiz – Jhoel Herrera, Gustavo Dulanto, Minzum Quina, Alexis Cossio – Reimond Manco, Pablo Míguez, Jean Pierre Archimbaud, Cristian Souza – Alfredo Ramúa, Danilo Carando. CT: Héctor Tapia.

Deportivo La Guaira: Mario Santilli – Diego Luna, Francisco La Mantía, Edwin Peraza, Yohan Cumana – Arles Flores, Vicente Suanno, Juan Carlos Azócar, César González – Jesús Lugo e Luis Carlos Cabezas. CT: Daniel Farías.

(di Fioravante De Simone)