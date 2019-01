(ANSA) – EMPOLI (FIRENZE), 29 GEN – Un’entrata e un’uscita per l’Empoli, in attesa di un altro colpo in attacco il club toscano si muove in difesa. E’ stato ceduto in prestito allo Zurigo, città dov’è nato, Joel Untersee, 24enne esterno difensivo con passaporto sudafricano. Mentre è arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto il difensore, classe 1998, Dimitris Nikolaou. Greco, centrale difensivo ma anche terzino sinistro, arriva dall’Olympiakos, e a fine campionato l’Empoli deciderà se acquistare il cartellino.