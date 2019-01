(ANSA) – SCHLADMING (AUSTRIA), 29 GEN – L’austriaco Marcel Hirscher in 52.29 è nettamente al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Schladming. Seguono lo svizzero Daniel Yule (+0,99) ed il francese Alexis Pinturault (+1.00). Fuori subito per un errore il trentino Stefano Gross, miglior azzurro è Manfred Moelgg ma solo 9/0 con un ritardo di 1 secondo e 81 centesimi. Per l’Italia – in una gara notturna alla luce dei riflettori e sulla difficile pista Planai – dopo la prova dei primi trenta atleti, c’è solo Giuliano Razzoli ma in forte ritardo (3.50) per un errore verso la fine della sua prova.