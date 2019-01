ROMA. – Installazioni led ed esibizioni per dare il via a Roma al conto alla rovescia verso Uefa Euro 2020, a 500 giorni dall’inizio del torneo continentale di calcio che il prossimo anno proporrà per la prima volta la formula itinerante coinvolgendo 12 città europee (oltre a Roma, Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenaghen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco e San Pietroburgo) in occasione dei 60 anni della manifestazione.

Il conto alla rovescia è partito dalla Capitale proprio perché sarà lo stadio Olimpico a ospitare, il 12 giugno, la gara inaugurale e il concerto d’esordio, oltre ad ospitare anche altri tre incontri, compreso un quarto di finale. Un cammino lungo e denso di iniziative che coinvolgerà tutte le altre sedi per promuovere l’evento e coinvolgere i tifosi.

Oggi erano tanti gli appassionati e i curiosi ad assistere al lancio del countdown con istallazioni all’aeroporto di Fiumicino, alla stazione Termini, nonché in alcuni dei luoghi simbolo della Capitale, dove si sono esibiti due dei freestyler italiani famosi nel mondo: Swann Ritossa e Anastasia Bagaglini della ‘Fast Foot crew’.

Con loro, il tour promozionale dell’ Europeo che è partito da Piazza del Campidoglio per raggiungere i luoghi simbolo della Capitale, nel cui centro sarà allestita la fan zone (che chiuderà il 4 luglio dopo l’ultimo match a Roma) in occasione dell’inaugurazione del torneo e del concerto d’esordio. Ultima tappa l’Olimpico.

“La Figc è impegnata con passione e professionalità per dare il massimo supporto alla Uefa per l’organizzazione delle gare che si giocheranno a Roma – sottolinea il presidente federale, Gabriele Gravina -. Per tutta l’Italia, sportiva e non solo, sarà una grande occasione di promozione, di socialità e di spettacolo. Insieme al Governo, Roma Capitale, al Coni e a tutte le istituzioni interessate lavoriamo affinché sia un evento che lasci alla città un’importante eredità, coinvolgendo cittadini e tifosi, ma soprattutto valorizzando la nostra ospitalità e le nostre eccellenze”.

Con l’occasione, sono stati lanciati anche i profili social di Roma Euro 2020 su Facebook, Instagram e Twitter. Tra le varie iniziative di comunicazione, anche il coinvolgimento dei club Roma e Lazio. Il prossimo step verso Euro 2020 sarà il lancio della mascotte il 21 marzo prossimo. Per quanto riguarda gli azzurri di Roberto Mancini, le qualificazioni inizieranno tra marzo e novembre 2019 con l’Italia, inserita nel Girone J con Bosnia Erzegovina, Finlandia, Grecia, Armenia e Liechtenstein, che farà il suo esordio con la Finlandia sabato 23 marzo a Udine.