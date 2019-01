(ANSA) – PERUGIA, 29 GEN – Una delle “regole di ‘vita buona’ è senza dubbio quella dell’amore e della carità fraterna che ci chiede di chinarci sui fratelli sofferenti, sugli abbandonati, su quanti ci chiedono aiuto. Il mio pensiero non può non andare alle 47 persone che attendono, fra mille disagi, di essere sbarcate dalla nave Sea Watch. La fede nel Signore ci aiuti sempre a riscoprire la dignità della persona umana e a far sì che non sia mai umiliata!”: lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve in occasione delle celebrazioni in onore di San Costanzo, patrono del capoluogo umbro. Il porporato ha presieduto una solenne concelebrazione eucaristica in cattedrale. Il cardinale Bassetti ha ricordato tra l’altro che “il nostro tempo è un tempo in cui non si sa più amare”. “E si soffre – ha aggiunto – per non essere amati, anche umanamente, non solo spiritualmente”. L’arcivescovo ha presieduto la celebrazione insieme al delegato ad omnia mons. Paolo Giulietti, e a diversi sacerdoti, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni. “Invochiamo san Costanzo nostro celeste patrono – ha detto tra l’altro il cardinale Bassetti -, perché sappiamo tutti che viviamo in momenti non facili della storia dell’umanità intera e per questo c’è bisogno di ricorrere all’aiuto di Dio e dei santi che ci portano al Signore”. Il presidente della Cei, nell’omelia – della quale riferisce la diocesi in un comunicato -, ha ricordato il suo recente viaggio a Panama in occasione della Giornata mondiale della gioventù con papa Francesco. “Vi porto – ha sottolineato – il saluto festoso e pieno di gioia delle migliaia di giovani che gremivano Panama. È stato – ha concluso il cardinale Bassetti – un vero incontro di fede incarnata e condivisa, e di lode a gloria di Dio, Signore della storia e soprattutto dell’umanità”. (ANSA).