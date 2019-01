(ANSA) – WASHINGTON, 29 GEN – Un cittadino dello Utah, Terry Sanderson, ha fatto causa a Gwyneth Paltrow per un incidente sciistico nel quale, sostiene, e’ rimasto ferito senza che l’attrice chiedesse soccorsi. L’episodio e’ accaduto nel febbraio 2016 su una pista per principianti del Deer Valley Resort, a Salt Lake City. L’uomo sostiene che Paltrow aveva perso il controllo degli sci e l’aveva fatto cadere, causandogli danni cerebrali e la rottura di quattro costole. Sanderson ha accusato inoltre un maestro di sci di aver compilato un rapporto falso sull’incidente riportando che l’attrice non aveva provocato la caduta. Un portavoce della star ha definito l’azione giudiziaria “priva di fondamento”.