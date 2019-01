CARACAS – Oggi, alle 21:10 nello stadio El General di Rancagua, la nazionale venezuelana under 20 sfiderà i pari età dell’Uruguay, gara valevole per la prima giornata dell’esagonale finale.

La Vinotinto, nella prima fase del torneo Juventud de América, ha chiuso al primo posto con 9 punti frutto di 3 vittorie (1-0 con la Colombia, 2-1 con il Cile e 1-0 con Bolivia) e una sconfitta (2-1 con il Brasile). I creoli si sono lasciati alle spalle Brasile e Colombia, entrambe appaiate con sette punti e qualificate per l’esagonale. Mentre sono state eliminate dalla fase decisiva i padroni di casa del Cile e la Bolivia.

La caratteristica della nazionale venezuelana é stata la solidità in difesa dove spiccano i nomi dello juventino Christian Mokoun e Jesús Vargas (recentemente acquistato dagli argentini del Gimnasia La Plata). Altri calciatori che hanno lasciato il segno con la casacca della vinotinto in questo Sudamericano Under 20 sono Samuel Sosa (Talleres) e Jean Hurtado (Gimnasia y Esgrima). Dai piedi di Sosa sono arrivati non solo due gol da cineteca, ma anche 6 punti preziosi.

Per la gara di stasera, la nazionale venezuelana non potrà contare con le cavalcate di Hurtado. L’ex Deportivo Táchira é stato espulso nella gara contro la Bolivia e dovrà scontare il turno di squalifica.

Dal canto suo, l’Uruguay ha chiuso il girone B al terzo con 6 punti alle spalle di Ecuador (9) ed Argentina (7) e davanti a Paraguay (4) e Perù (3).

Il cammino della celeste in questo Sudamericano é iniziato con una sconfitta 0-1 contro il Perù, situazione che ha obbligato a questa nazionale a tirare fuori la denominata “garra charrúa”. Nella seconda giornata della prima fase ha battuto per 3-1 l’Ecuador. Poi c’è stato il “clásico de la Plata” contro l’Argentina ed é arrivato il secondo ko (0-1). La qualificazione all’esagonale grazie dell’italo-uruguaiano Nicolás Schiappacase contro il Paraguay. Il calciatore dell’Atlético Madrid, ma attualmente in prestito al Majadahonda (serie B spagnola) era tra i protagonisti della nazionale uruguaiana che ha partecipato al mondiale in Corea nel 2017.

Sono 16 i precedenti tra queste due nazionali con un bilancio di 7 vittorie charrúas, 4 pareggi e 5 vittorie vinotinto.

L’Uruguay U20 non batte la nazionale venezuelana dal Sudamerinano Colombia 2005, quando nella quarta giornata dell’esagonale finale la celeste vinse 2-1 grazie alle reti di Juan Albín e Álvaro Navarro. Il momentaneo 1-1 per i creoli fu segnato da Paul Ramírez (calciatore prematuramente scomparso nel 2011 e con un passato in Italia con le maglie di Udinese ed Ascoli). Da lí in poi, la nazionale uruguaiana non é riuscita a superare l’ostacolo vinotinto.

Nel 2007 in Paraguay ha perso 1-0 alla prima giornata del primo turno con un gol di Irwin Antón, va ricordato che nella rosa della celeste c’era un certo Edinson Cavani.

Due anni dopo, il torneo é stato ospitato dal Venezuela e i padroni di casa s’imposero per 3-1 grazie alle reti di José “Sema” Velázquez, Angelo Peña e Rafel Acosta. Il momentáneo pari charrúa fu siglato da Santiago García.

Nel 2011 in Perù finí 1-1: vantaggio creolo con José Reyes e pareggio uruguaiano con Federico Rodríguez. Due anni dopo in Argentina, Venezuela ed Uruguay si affrontarono nell’ultima giornata della prima fase e finí 2-2. Vantaggio creolo con Josef Martínez, l’1-1 porta la firma di Diego Rolán. Ennesimo vantaggio vinotinto con Juan Pablo Añor, il 2-2 lo segna Nicolás López.

Nel 2015, in Uruguay, la vinotinto inflisse l’unica sconfitta del primo turno ai padroni di casa, vittoria per 0-1 grazie al gol di Moreno.

Nel 2017, in Ecuador queste nazionali si affrontarono in due occasioni: 0-0 nel primo turno e vittoria 3-0 per la vinotinto durante l’esagonale finale. I gol creoli furono segnati da Mejías, Soteldo e Chacón.

Sempre nel 2017, ma durante il campionato del mondo andato in scena in Corea, queste nazionali incrociarono i loro destini in semifinale. Fini 1-1 nei 90 minuti regolamentari, poi a i rigori salí in cattedra Fariñez parando due rigori alla nazionale charrúa.

Oggi, a Rancagua, si scriverà un nuovo capitolo: Continuerà l’egemonia vinotinto? O ci sarà il riscatto charrúa?

(di Fioravante De Simone)