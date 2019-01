(ANSA) – ROMA, 30 GEN – Una cornice di pubblico da far invidia a qualsiasi evento sportivo. Con lo spettacolo dentro e fuori dal campo. Il PGA Tour torna con uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, il Waste Management Phoenix Open (31 gennaio – 3 febbraio). Il torneo del massimo circuito americano, come ogni anno, punta a migliorare i suoi numeri record. Nel 2018, soltanto per la PRO-Am, ben 110.000 spettatori hanno invaso le tribune del TPC Scottslade di Phoenix (Arizona). Sarà Gary Woodland a difendere il titolo. Tra le star anche Justin Thomas (numero 4 mondiale), Jon Rahm, Phil Mickelson, Tony Finau, Xander Schauffele e Rickie Fowler. Senza dimenticare altri big del calibro di Hideki Matsuyama, Alex Noren, Martin Kaymer, Bubba Watson e Matt Kuchar. Mentre saranno assenti 4 dei primi 5 player al mondo (Justin Rose, Brooks Koepka, Dustin Johnson e Bryson DeChambeau), impegnati nel Saudi International (European Tour). Lo spettacolo inizierà con la tradizionale PRO-Am, una esibizione che vedrà impegnati sul green tante eccellenze dello sport mondiale: da Michael Phelps a Anthony Rizzo passando per Jason Kidd. Per un torneo super votato nel 2018 come miglior evento del PGA Tour.(ANSA).