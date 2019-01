(ANSA) – MILANO, 30 GEN – “Sentite parlare di Dl semplificazione che contiene alcune norme. Non siate delusi. C’è una legge delega approvata a dicembre sulla semplificazione a cui seguirà decreto legislativo, che sarà la madre di tutte riforme”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte. “Dobbiamo fare in modo che non ci sia mai una sovra-regolazione. Il nostro Paese non ha bisogno di questo”. Il presidente del Consiglio è a Milano per una serie di appuntamenti. La sua visita e’ iniziata a Piazza Affari, sede della Borsa. “Lavoriamo molto per la semplificazione. Il nostro paese ha bisogno di semplificazione dell’ambiente legale che sia aperto e più facile per business community” ha detto Conte.