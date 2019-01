(ANSA) – AVERSA (CASERTA), 30 GEN – E’ in programma in mattinata nel carcere di Poggioreale a Napoli, l’udienza di convalida per il 24enne Tony Essobti Badre, accusato dell’omicidio di Giuseppe, il figlio di 7 anni della compagna e del ferimento della sorellina di 8 anni, tuttora ricoverata al Santobono. Il 24enne dovrà chiarire se conferma quanto riferito subito dopo il fatto, quando ha ammesso di aver pestato i bambini perché avevano rotto la sponda del letto. Il legale del giovane, Michele Coronella, ieri aveva affermato che Tony voleva bene al piccolo. La Procura di Napoli Nord sta indagando sul ruolo della madre dei piccoli, per capire se fosse presente al momento delle violenze e perché, eventualmente, non sia intervenuta. Si è rifugiata a casa della madre, a Massa Lubrense, in costiera sorrentina. Ai parenti, secondo quanto riferiscono Corriere della Sera e Corriere del Mezzogiorno, avrebbe detto: “Ho preso Giuseppe, l’ho messo sul divano e poi ho chiamato il 118. Quando tutto è finito ho chiesto se potevo andare via”.