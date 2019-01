(ANSA) – ROMA, 30 GEN – L’Alternanza scuola-lavoro e gli stage, svolti durante gli studi o nel periodo successivo al diploma, esercitano un effetto positivo in termini occupazionali: chi ha svolto questo tipo di esperienza, rispetto a chi non lo ha fatto, ha il 40,6% in più di probabilità di lavorare; la probabilità è pari al 70,9% in più se si considerano le esperienze di stage svolte in azienda dopo il conseguimento del diploma. E’ quanto evidenzia il rapporto Almalaurea e Almadiploma presentati oggi a Firenze.