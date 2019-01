MADRID – Dall’1 al 3 febbraio, “Passione Italia”, la grande kermesse che organizza la Camera di Commercio per la Spagna in collaborazione con il Comune di Santa Cruz, sbarca a Santa Cruz di Teneriffe.

Per tre giorni, “Passione Italia”, che si celebrerà per la prima volta nella capitale della Comunità Autonoma delle Canarie, sarà la vetrina della nostra imprenditorialità, gastronomia, turismo e musica. In programma tante attività per grandi e piccoli

Celebratosi dal 2016 al 2018 in Costa Adele, l’avvenimento si è trasformato in una tradizione per gli abitanti dell’isola ed un appuntamento al quale non mancare.

Redazione Madrid