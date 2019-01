(ANSA) – ROMA, 30 GEN – Una breve sequenza filmata seguita dalla scritta ‘#Welcome W10’. La scuderia Mercedes annuncia così via twitter la data della presentazione al mondo della nuova monoposto che parteciperà al Mondiale di Formula 1 2019. La Mercedes W10 toglierà i veli due giorni prima della Ferrari la cui presentazione è in programma per il 15 febbraio. Il 18 febbraio, sul circuito di Montmelò vicino a Barcellona, prenderanno il via i primi test invernali.