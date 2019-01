(ANSA) – CAGLIARI, 30 GEN – “Malta ci sarà come c’è sempre stata. Per noi la parola solidarietà non è un concetto flessibile che si applica solo quando siamo noi a chiederla. E’ una costante”. Il premier maltese Joseph Muscat, a Cagliari per un incontro del Distretto aerospaziale sardo, ha confermato così la disponibilità da parte di alcuni Paesi ad accogliere i migranti della Sea Watch annunciata dal premier Conte al ritorno dal vertice di Nicosia a Cipro con i capi di Stato dei paesi Ue del Mediterraneo. Secondo il primo ministro maltese, che ha risposto ai giornalisti che gli domandano se la politica del ministro dell’Interno Salvini non porti in realtà dei frutti a livello di coinvolgimento degli Stati europei sulla questione migranti, “la linea dura è controproducente”.”Se leggi internazionali dicono che è necessario accogliere, allora bisogna accogliere, e fare il contrario costituisce un atteggiamento miope”, ha aggiunto.