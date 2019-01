(ANSA) – ROMA, 30 GEN – “Non succede spesso, ma quando succede bisogna giocarci”, così Corrado Barazzutti, capitano della nazionale di tennis, a chi gli chiede un parere sul fatto che l’Italia venerdì e sabato affronterà sui campi in erba la nazionale dell’India, nella sfida valevole perle qualificazioni di Coppa Davis. Il capitano azzurro spiega che “l’erba è una superficie non molto usata nel circuito, ci si gioca al massimo 4 settimane all’anno. Comunque noi possiamo contare su giocatori che ben si adattano ai prati, siamo ben attrezzati. Del resto sono abituati a misurarsi su tutte le superfici, dalla terra al cemento e all’erba. Questo è un vantaggio, sono tranquillo”. Per la sfida con l’India Barazzutti ha convocato Marco Cecchinato (n.19 del mondo), Andreas Seppi (37), Matteo Berrettini (53), Thomas Fabbiano (85) e Simone Bolelli (138 e n.89 in doppio).