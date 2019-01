(ANSA) – VARSAVIA, 30 GEN – Jaroslaw Kaczynski, il leader del partito Pis, al governo in Polonia, è stato denunciato per truffa da un imprenditore austriaco, per il mancato pagamento di un’opera edilizia, commissionata da una società gestita dal politico stesso. Lo rende noto il quotidiano Gazeta Wyborcza, che ieri aveva pubblicato dei colloqui registrati di nascosto, che hanno messo in qualche imbarazzo il capo del Pis: “I nastri di Kaczynski”, sollevando polemiche. L’imprenditore è Gerald Birgfellner, e rivendica il pagamento di lavori eseguiti a suo dire su richiesta della società Srebrna, per avviare la costruzione a Varsavia di due grattacieli.