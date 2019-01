(ANSA) – CITTA’ DEL MESSICO, 30 GEN – Le autorità messicane hanno scoperto un tunnel sotto un edificio industriale a Città del Messico che i ladri di carburante hanno scavato per rubare diesel e benzina dagli oleodotti. Questo sistema illegale è rischioso e spesso provoca fuoriuscite di carburante e incendi, come accaduto il 18 gennaio nello stato di Hidalgo, a nord di Città del Messico, dove il bilancio dell’esplosione è salito a 119 vittime. Il 60% dei feriti non è sopravvissuto. Il Messico scopre ogni anno migliaia di collegamenti illegali a oleodotti, ma raramente vengono trovati collegati a tunnel e raramente si trovano in aree così densamente popolate. Il tunnel scoperto è lungo diversi metri e profondo, ed è rinforzato da una struttura in legno per evitare il collasso. Il tunnel dà accesso a quattro oleodotti che portano il combustibile in un vicino deposito di petrolio. A tutte le condutture erano stati praticati collegamenti illegali per rubare il carburante.